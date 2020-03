Franse minister: Tour de France zonder publiek is een optie

De Tour is een van de weinige grote sportevenementen die nog niet is uitgesteld of afgelast wegens het coronavirus. De grootste wielerronde van het jaar moet op 27 juni in Nice van start gaan. Of dat gaat lukken, is zeer de vraag. Organisator ASO houdt zich voorlopig op de vlakte.

Maar de Franse minister van Sport is strijdbaar, „Momenteel liggen alle scenario’s nog op tafel, De onderhandelingen met ASO lopen, maar het is nog te vroeg om iets naar buiten te kunnen brengen. Een wedstrijd achter gesloten deuren behoort tot de mogelijkheden.”

„De Tour heeft geen inkomsten uit kaartverkoop. Tv-rechten en sponsorcontracten zijn veel belangrijker”, weet Maracineanu. „Iedereen begrijpt momenteel dat het beste is thuis te blijven. Zo zouden supporters de Tour alsnog op tv kunnen volgen. Dat zou niet erg nadelig zijn.”

Roxana Maracineanu, de Franse minister van Sport. Ⓒ AFP

De Tour brengt elk jaar zo’n tien tot twaalf miljoen mensen naar de kant van de weg. Een editie achter gesloten deuren, zoals Parijs-Nice begin deze maand, lijkt moeilijk te realiseren met liefst 3470 kilometer aan parcours. Een uitgeklede versie lijkt meer voor de hand te liggen, zonder fans bij start en finish en zonder reclamekaravaan en podiumceremonies.

Als het aan Brian Cookson ligt, dan krijgen de Tour, de Giro en Vuelta een verkorte versie. „Nu de Olympische Spelen zijn uitgesteld biedt dat de kans de Tour later in juli of begin augustus nog te laten doorgaan”, zegt de voormalig voorzitter van de internationale wielerunie UCI. „Maak er een wedstrijd over twee weken van zodat er ruimte komt om de Giro in twee weken af te werken in september voor de WK. De Vuelta kan dan in twee weken in oktober worden verreden.”

De start van de Vuelta staat nu nog voor 14 augustus in Utrecht gepland.