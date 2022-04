NEC hoopt vanaf zaterdag weer uitfans te ontvangen

De werkzaamheden aan het uitvak achter één van de doelen zijn bijna afgerond. Vrijdag volgt dan een laatste veiligheidscheck, waarna een definitief besluit wordt genomen over het toelaten van bezoekers. FC Twente heeft in de voorverkoop alle 420 beschikbare kaarten verkocht. De fans van de nummer 5 van de Eredivisie weten echter pas vrijdag aan het einde van de middag of ze een dag later welkom zijn in Nijmegen.

Bij het inzakken van de tribune vielen geen gewonden. NEC moest het stadion daarna geruime tijd gesloten houden voor publiek. Pas in februari mocht de club in de thuisvakken weer bezoekers ontvangen.