Premium Het beste van De Telegraaf

Verdediger maakte meer minuten voor Engeland dan voor Manchester United Jubilaris Maguire in zelfde schuitje als Ronaldo door Ten Hag: ’Er speelt veel’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Harry Maguire is bij zijn club Manchester United op het tweede plan terechtgekomen, maar speelt vanavond voor Engeland zijn vijftigste interland. Ⓒ ANP/HH

DOHA - Met een extra trots gevoel staat Harry Maguire vrijdagavond (aanvang 20.00 uur) in het gelid om het God Save The King mee te zingen voor de tweede WK-groepswedstrijd tegen de Verenigde Staten. De verdediger van Manchester United speelt zijn vijftigste interland voor The Three Lions. Maar Maguire is tegelijkertijd een jubilaris met kopzorgen, want niet alleen Cristiano Ronaldo is door de komst van Erik ten Hag naar Manchester United op het tweede plan terechtgekomen, maar dat geldt ook voor de centrale verdediger.