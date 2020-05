Voorzitter La Liga hoopt snel op toestemming Spaanse regering

Logo en bal Spaanse voetbalcompetitie La Liga. Ⓒ REUTERS

MADRID - De Spaanse voetbalcompetitie kan mogelijk op 12 juni weer van start gaan. Javier Tebas, de voorzitter van La Liga, hoopt van de overheid toestemming te krijgen om dan weer te kunnen beginnen. „Het is moeilijk om in de toekomst te kijken, maar ik heb er goede hoop op dat we op 12 juni weer zullen voetballen”, zei Tebas in Spaanse media.