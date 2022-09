Jansen zet vraagtekens bij ontbreken Clasie in Oranje

„Daarom zat hij ook bij de voorselectie”, zei Jansen. „Maar het kwam voor mij ook weer niet als een verrassing dat hij niet bij de definitieve selectie zit. Ik hoor namelijk soms wel eens wat. Nee, dat is niet geheimzinnig. Maar dat hoef ik niet te vertellen. Ik vond hem tegen Ajax wel een goede wedstrijd spelen.”

Clasie zei na het duel met Ajax niet veel over de selectie van Oranje. „Ik zit lekker in mijn vel”, zei hij. „Deze zege op Ajax was echt een prestatie van onze hele ploeg. We zijn met z’n alleen heel goed bezig. We zijn op de goede weg.”

Martins Indi

Trainer Pascal Jansen verwacht dat Bruno Martins Indi zich maandag niet in Zeist meldt voor de komende interlands van het Nederlands elftal tegen Polen en België in de Nations League. De verdediger viel tijdens het gewonnen duel met Ajax (2-1) uit met een bovenbeenblessure. „Ik denk dat Oranje nu te vroeg komt”, zei hij.

Martins Indi is een van de 25 spelers die zich maandag bij bondscoach Louis van Gaal mag melden in het trainingskamp van Oranje in Zeist. Nederland speelt donderdag in Warschau tegen Polen en sluit de groepsfase van de Nations League drie dagen later in Amsterdam af tegen België.

De ploeg van Van Gaal gaat in groep 4 van de A-divisie op kop met 10 punten uit vier wedstrijden. België heeft 7 punten, Polen 4 en Wales pas 1 punt.