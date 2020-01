Schouten onttroont Lollobrigida als Europees kampioene massastart

De regerend wereldkampioene was na zestien ronden in Thialf de sterkste in de eindsprint, een specialiteit van haar. De onttroonde titelhoudster Francesca Lollobrigida uit Italië moest genoegen nemen met zilver. Melissa Wijfje pakte nog net brons.

Schouten prolongeerde eerder dit seizoen haar Nederlandse titels op de massastart en op de marathon op kunstijs. Ze schreef ook al drie wedstrijden om de KPN Marathon Cup op haar naam. In het wereldbekercircuit won Schouten in Polen en eindigde ze in Wit-Rusland als tweede.

Succesvol koppel

Schouten en Wijfje, inmiddels een succesvol koppel op dit onderdeel, hielden voortdurend controle over de wedstrijd. Drie ronden voor het einde ging Wijfje op avontuur en even leek de Nederlands kampioene op de 1500 meter verrassend op weg naar de Europese titel.

Schouten, die in 2018 olympisch brons behaalde op de massastart, kon haar landgenote echter nog net achterhalen en zag tot haar opluchting Wijfje nog wel als derde eindigen.