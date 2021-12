Handbalsters groepswinnaar na moeizaam gelijkspel tegen Zweden

Zweden liep in de beginfase vrij vlot weg bij Nederland, dat zich pas tegen het einde van de eerste helft herpakte. Zweden had van de opgebouwde voorsprong bij rust nog maar één doelpunt over: 17-18.

In de tweede helft lag het initiatief meer bij het team van Tijsterman, dat bij 27-26 voor het eerst de leiding had. Zweden maakte in de slotminuut gelijk (31-31) en leek daarna ook nog op weg naar de overwinning. Keepster Tess Wester redde in de laatste seconde op een afstandsschot.

Debbie Bont was topscorer bij Oranje met zes doelpunten, gevolgd door Lois Abbingh en Dione Housheer met ieder vijf. De overige treffers kwamen op naam van Danick Snelder (vier), Laura van der Heijden (drie), Larissa Nusser (twee), Kelly Dulfer (twee), Merel Freriks (twee), Inger Smits (één) en Zoë Sprengers (één).

De onlangs van een blessure teruggekeerde Estavana Polman kwam dinsdag niet in actie.

De eerste drie landen uit de groep (Nederland, Zweden en Puerto Rico) gaan door naar de hoofdronde. In de hoofdronde spelen de teams uit de groepen A/B, C/D, E/F en G/H drie wedstrijden tegen elkaar. De behaalde punten in de poulefase tegen de doorstromende teams worden meegenomen. De beste twee landen per hoofdronde kwalificeren zich voor de kwartfinales.

Nederland is bij het WK de titelverdediger.