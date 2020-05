Moment van toen: Ajax voltooit Europa Cup I-trilogie

Ajax voltooit de trilogie door voor het derde jaar op rij de Europa Cup I te winnen. Op weg naar de finale hebben de Amsterdammers afgerekend met CSKA Sofia, Bayern München en Real Madrid en in de eindstrijd moet ook het Juventus van Dino Zoff en Fabio Capello eraan geloven.

Een vroege kopgoal van John Rep na een pass van Horst Blankenburg is voldoende voor de triomf in een allerminst sprankelende finale in het Rode Ster Stadion van Belgrado. In de slotfase ziet Barry Hulshoff nog een kopbal op de lat belanden.

Na de derde Europa Cup I op rij brokkelt de hegemonie van Ajax af. Succestrainer Stefan Kovacs moet vertrekken en later in het jaar zal Johan Cruijff een transfer maken naar FC Barcelona. Het zal vervolgens 22 jaar duren, voordat Ajax voor de vierde en voorlopig laatste maal de belangrijkste prijs in het Europese clubvoetbal in de wacht sleept.