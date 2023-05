Zorgen Koeman om Cillessen: ’Maar in vorm is hij nog steeds een Oranje-keeper’

„Dat dit een keer gebeurt, dat kan iedereen overkomen, maar ik schrok wel van die laatste goal tegen Heerenveen”, vertelde Koeman. „Dan zie ik weer een aantal beelden van hem voorbijkomen. Het is een stukje onzekerheid en vertrouwen dat hij op dit moment mist. Normaal is hij een zeer goede keeper, dan accepteer je ook foutjes, alleen nu zijn het er wel heel veel op een relatief korte periode. Maar het is te vroeg om hem helemaal af te schrijven.”

Oranje-keeperstrainer Patrick Lodewijks heeft Cillessen de voorbije periode twee keer opgezocht. „Hij zit ook gewoon in de voorselectie voor de Nations League. Het is niet zo dat hij definitief niet meer in beeld is. Als je hem neerzet en Jasper is in vorm, dan het nog steeds een Nederlands elftal-keeper.”

Koeman had aanvankelijk niet gedacht dat hij Cillessen direct weer onder de lat zou zetten tegen Frankrijk en Gibraltar. „Justin Bijlow doet het goed en Andries Noppert had een heel goed WK gespeeld, dus ik dacht te kijken naar wie van hen het beste in vorm is. Alleen toen raakten ze beiden geblesseerd.”

Vorm Van Dijk

Ook werd de vorm van Virgil van Dijk besproken. Koeman erkende dat zijn aanvoerder niet de sterkste periode doormaakt. „Maar dat is ook onderdeel van het gehele Liverpool dat dit jaar veel minder is dan ze ooit waren, waardoor hij veel meer in de problemen komt. Hij kan daar wel agressiever in zijn, maar ik heb nog steeds geen twijfels over hem”, stelt Koeman, die voor de finale van de Nations League sowieso geen gigantische koerswijziging gaat inslaan. „Ik heb het gevoel dat we met deze groep succesvol kunnen zijn.”

Koeman gaf daarnaast aan niet verrast te zijn door de opleving van Donyell Malen, die bij Borussia Dortmund helemaal opgeleefd is als rechtsbuiten. „Voor ons is het een oplossing dat Malen daar speelt en gewend is aan die positie. We hebben ook Cody Gakpo, Xavi Simons en Steven Bergwijn, maar zij spelen het liefst aan de linkerkant. Het is super dat Malen op die positie goed speelt bij een club als Dortmund.”

Verrast door De Jong en Janssen

Daarnaast gaf hij aan verrast te zijn over het bedanken voor het Nederlands elftal van Luuk de Jong. „Maar ik heb het nooit meer uit zijn hoofd willen praten. Ik ken hem en weet dat hij daar goed over heeft nagedacht en hij maakt die keuze niet voor niets. Vincent Janssen daar had ik het niet van verwacht, ook gezien zijn leeftijd (28, red.), maar ik ken hem niet persoonlijk. Dus ook hem had ik niet van gedachten willen veranderen. Janssen had in ieder geval bij de voorselectie gezeten.”