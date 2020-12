Oranje boven op WK darts: zes Nederlanders in actie

De eerste Nederlander die zondagmiddag vanaf 13.00 uur aan de oche verschijnt is Derk Telnekes. De 25-jarige darter maakt zijn debuut op het wereldkampioenschap. Hij neemt het in de eerste ronde op tegen Nick Kenny. In diezelfde middagsessie beleeft ook Maik Kuivenhoven zijn WK-debuut. Hij moet zien af te rekenen met Matthew Edgar.

Vervolgens is het de beurt aan Van der Voort en Meulenkamp. Dat is een partij uit de tweede ronde. Meulenkamp won eerder dit WK al van de Kroaat Boris Krcmar en Van der Voort had vanwege zijn geplaatste ranking (27e) een bye. Inzet is een plek bij de beste 32.

In de avondsessie betreden nog eens twee Nederlanders het Londense Alexandra Palace, waar vanwege de coronamaatregelen geen publiek welkom is. Martijn Kleermaker maakt ook zijn debuut en speelt in de eerste ronde tegen Cameron Carolissen. Net als Van der Voort had Jeffrey de Zwaan een bye en stroomt dus in de tweede ronde in. Daarin treft ’The Black Cobra’ zondagavond Ryan Searle.

Michael van Gerwen kent tegen Ryan Murray een uitstekend begin van het WK darts. Ⓒ PDC

Van Gerwen maakt indruk

Michael van Gerwen bereikte zaterdagavond als eerste Nederlander de derde ronde. De nummer één van de wereld maakte met een gemiddelde van 108,98 direct indruk en versloeg zo de Schot Ryan Murray met 3-1 in sets.

Zondag 20 december - middagsessie

Derk Telnekes - Nick Kenny (R1)

Jason Lowe - Dmitriy Gorbunov (R1)

Maik Kuivenhoven - Matthew Edgar (R1)

Vincent van der Voort - Ron Meulenkamp (R2)

Zondag 20 december - avondsessie

Martijn Kleermaker - Cameron Carolissen (R1)

Keegan Brown - Ryan Meikle (R1)

Jeffrey de Zwaan - Ryan Searle (R2)

Jonny Clayton - John Henderson (R2)

