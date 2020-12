Vincent van der Voort wint thriller, Jeffrey de Zwaan kan ’eindelijk’ terug naar vriendin

Van der Voort en Meulenkamp stonden goed te gooien. In de eerste twee sets tikten zij net niet de 100 punten per drie pijlen aan. Meulenkamp was in die fase echter scherper op de dubbels, getuige ook een prachtige 144 finish. Daarmee deed hij zijn 45-jarige opponent veel pijn. Via tweemaal 3-1 in legs nam Meulenkamp een 2-0 voorsprong in sets.

Van der Voort hield zichzelf in het derde bedrijf in leven. Dat deed de tweevoudig kwartfinalist op een WK door scherper te finishen, waar Meulenkamp dit keer wel een paar kansjes onbenut liet. Met 3-1 in legs verkleinde ’Fast Vinnie’ zo het gat tot een 1-2 in sets. Van der Voort brak vervolgens in set 4 direct de openingsbeurt van zijn 32-jarige landgenoot. Daarna stootte hij door naar 3-0 en bracht de stand in sets (2-2) weer volledig in balans.

Ron Meulenkamp staat in de tweede ronde tegenover landgenoot Vincent van der Voort. Ⓒ PDC

Meulenkamp kreeg in het beslissende bedrijf direct een kans vanaf 121 om Van der Voort te breken, maar miste net de bull. Daarna gooide zijn rivaal wel dubbel 20 uit en nam daarmee een belangrijke voorsprong in de cruciale fase van de wedstrijd. Vervolgens hield Van der Voort in de derde leg via dubbel 10 ook zijn hoofd koel en zette zichzelf daarmee op matchpoint. Maar Meulenkamp dwong vervolgens gewoon een allesbeslissende leg af. Mede dankzij een 180’er verschafte Van der Voort zich een opnieuw uitstekende uitgangspositie en klaarde dit keer bij de derde wedstrijdpijl de klus.

Jeffrey de Zwaan Ⓒ LAWRENCE LUSTIG

Jeffrey de Zwaan

Jeffrey de Zwaan werd zondagavond uitgeschakeld door Ryan Searle: 0-3. De Nederlander liep vanaf het begin van de partij achter de feiten aan. Mede doordat de Brit sterk op zijn dubbels was.

„Hij liet me niet in de wedstrijd komen. Ik kreeg gewoon geen kansen. Dan ga je denken: wat doe ik verkeerd? Ja, mijn dubbels missen. Dat is funest. Mijn scores gingen prima, maar mijn dubbels liepen niet.”

In de korte partij wist De Zwaan (24) wel negen 180’ers te gooien. Hij won echter slechts vier legs.

Searle gooide in de eerste set 120 uit en haalde in de tweede uit met 130-uitworp. „Dat is dan weer mijn ’geluk’”, concludeerde De Zwaan balend tegenover RTL7. „Ik heb nooit een slechte tegenstander.”

De Zwaan reikte vorig jaar nog tot de laatste zestien. Hij verloor toen met 4-3 van de uiteindelijke winnaar Peter Wright. Achter Michael van Gerwen was hij in aanloop naar dit WK de best geplaatste Nederlander, met een 23e plaats op de Order of Merit.

De 24-jarige Rijswijker gaat nu snel naar huis. „Ik heb mijn vriendin al vijf à zes weken niet gezien. Zij werkt in de zorg. Ik ben blij dat ik nu weer naar haar toe kan. De hele tijd contact over de telefoon is helemaal niks.”

Telnekes en Kuivenhoven onderuit

De zesde dag van het WK darts kent een groot Nederlands tintje. In totaal komen liefst vijf landgenoten in actie. Het aantal Nederlanders zou eigenlijk nog hoger zijn uitgevallen, maar Martijn Kleermaker moest zich vanwege een positieve coronatest terugtrekken.

De eerste Nederlander die zondagmiddag aan de oche verscheen was Derk Telnekes. De 25-jarige darter maakte zijn debuut op het wereldkampioenschap. Hij ging met 2-3 in sets onderuit tegen Nick Kenny. Tot 2-2 in sets ging de strijd, waarin beide spelers zo’n 87 gemiddeld gooiden, gelijk op. In het beslissende bedrijf schakelde Kenny echter een versnelling door en besliste het slotstuk met 3-0 in legs in zijn voordeel.

Derk Telnekes redt het niet. Ⓒ ANP/HH

Later in de middagsessie beleefde ook Maik Kuivenhoven weinig plezier aan zijn WK-debuut. Hij verloor kansloos met 0-3 in sets van Matthew Edgar. Kuivenhoven gooide slechts een gemiddelde van 81 en wist slechts één leg op het scorebord te krijgen.

Positieve coronatest Kleermaker

In de avondsessie zouden aanvankelijk nog eens twee Nederlanders het Londense Alexandra Palace betreden. Martijn Kleermaker stond voor zijn debuut, maar testte positief op het coronavirus. Daardoor kon er op het allerlaatste moment een streep door zijn naam worden gezet. Zijn tegenstander Cameron Carolissen plaatst zich nu automatisch voor de tweede ronde. John Payne was aanvankelijk als vervanger van Kleermaker aangewezen, maar omdat hij in de laatste 24 uur met iemand in contact is geweest met een positieve coronatest moet hij in zelfisolatie.

Jeffrey de Zwaan is in het avondprogramma nu de enige Nederlander die in actie komt. Hij had in de eerste ronde een bye vanwege zijn geplaatste status (23e) en stroomt dus in de tweede ronde in. Daarin treft ’The Black Cobra’ zondagavond Ryan Searle.

Michael van Gerwen kent tegen Ryan Murray een uitstekend begin van het WK darts. Ⓒ PDC

Van Gerwen maakt indruk

Michael van Gerwen bereikte zaterdagavond als eerste Nederlander de derde ronde. De nummer één van de wereld maakte met een gemiddelde van 108,98 direct indruk en versloeg zo de Schot Ryan Murray met 3-1 in sets.

Bekijk ook: Michael van Gerwen maakt direct indruk bij WK darts

Zondag 20 december - middagsessie

Derk Telnekes - Nick Kenny (R1) 2-3

Jason Lowe - Dmitriy Gorbunov (R1) 3-1

Maik Kuivenhoven - Matthew Edgar (R1) 0-3

Vincent van der Voort - Ron Meulenkamp (R2) 3-2

Zondag 20 december - avondsessie

Keegan Brown - Ryan Meikle (R1)

Jeffrey de Zwaan - Ryan Searle (R2)

Jonny Clayton - John Henderson (R2)

Bekijk ook alle uitslagen en het complete speelschema van het WK darts.