Bayern München doet wat Ajax niet lukte en is weer koploper in Bundesliga

Bayern heeft door de zege 46 punten, net als Dortmund dat zaterdag met 1-0 won bij Hoffenheim. De club uit München leidt echter vanwege een beter doelsaldo. Union, afgelopen donderdag nog de bedwinger van Ajax in de Europa League, blijft staan op 43 punten. Dat is er een meer dan RB Leipzig en twee meer dan SC Freiburg, dat zondag op 1-1 bleef steken tegen Bayer Leverkusen.

Eric Maxim Choupo-Moting zorgde met een kopbal in de 31e minuut voor de voorsprong voor Bayern, dat begon met Matthijs de Ligt in de basis. Nog geen 10 minuten later schoot Kingsley Coman op aangeven van Thomas Müller de tweede treffer binnen. In de extra tijd van de eerste helft werd het zelfs 3-0 via Jamal Musiala, opnieuw uit een voorzet van Müller en stond al vrijwel vast dat Union op weg was naar de eerste nederlaag in 2023.

Union dat was begonnen met Danilo Doekhi en oud-ADO-speler Sheraldo Becker probeerde wat terug te doen na de rust, maar de grootste kansen waren opnieuw voor de thuisploeg. Doelman Frederik Rønnow bracht redding op inzetten van Müller en Alphonso Davies.

Bij Bayern maakte Sadio Mané zijn rentree in de tweede helft. De Senegalees was voor het WK voetbal in november geblesseerd geraakt. Daley Blind en Ryan Gravenberch bleven op de bank.

Bekijk hier de stand, uitslagen en het programma in de Bundesliga.