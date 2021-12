Video - Zieke SC Cambuur-trainer Henk de Jong bedankt iedereen voor steun: ’Niet normaal’

„Ik moet jullie bedanken”, zo begint hij de video. „Ten eerste voor een fantastische sportjaar dat we met Cambuur hebben meegemaakt. Dat is niet te beschrijven. Soms waren jullie er wel bij, soms niet; maar de steun hebben we altijd gevoeld.”

Hij vervolgt: „Jullie weten dat ik momenteel in een lastige situatie verkeer, maar ik heb zoveel reacties gehad...dat geeft zoveel steun. Ik ga alles lezen, maar het is voor mij momenteel niet mogelijk om alles te beantwoorden. Dat kost te veel energie. Maar ik wil iedereen via deze manier bedanken. Het is niet normaal. Nogmaals bedankt. Ook namens mijn gezin.”