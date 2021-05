Biljartende bouwvakker (53) twijfelt na Nederlandse titel over WK: ’Ik ben een amateur’

Afgelopen donderdag nam de 53-jarige debuterende bouwvakker annex timmeran uit Hoogerheide, tot ieders verrassing, de masterstitel over van Dick Jaspers. In de finale van de Masters versloeg hij Raimond Burgman en als nationaal kampioen mag hij op kosten van de biljartbond aan het wereldkampioenschap deelnemen.

„Ik weet nog niet of ik die uitnodiging zal aannemen. Ik moet daar maar eens goed over nadenken”, vertelde Kools in een radio-interview. „Ik ben geen topspeler en heb deze week met profspelers gespeeld. Ik ben een amateur en realistisch genoeg om alles nuchter te bekijken”, vertelde hij weten.

De Brabander, die pas drie jaar van de klassieke spelsoorten naar het driebanden is overgestapt, gaat maandagmorgen gewoon weer aan het werk. Nuchter als hij is, merkt hij op dat hij ’de week van zijn leven’ heeft gehad en hij voorlopig gewoon weer terug naar zijn baas gaat. Want alles opgeven en als professioneel biljarter door te leven te gaan, dat ziet hij nog niet zitten. „Maar mocht die mogelijkheid zich ooit voordoen, dan zal ik die zeker aangrijpen.”