AkzoNobel meert anderhalve dag na winnaar aan

Ruim anderhalve dag na het winnende Brunel bereikte schipper Simeon Tienpont met zijn zeiljacht als derde de finish in de zevende etappe van de Volvo Ocean Race. AkzoNobel, eerder winnaar van de zesde etappe, verdient daarmee tien punten voor het klassement.

De Brunel van schipper Bouwe Bekking arriveerde dinsdagmiddag in Itajai, op de voet gevolgd door Dongfeng. De strijd om de zege in de langste etappe van de zeilrace om de wereld was in de slotfase ongemeen spannend. Na een race over liefst 7600 zeemijl (ruim 14.000 kilometer) van Auckland naar Itajai was het verschil tussen de Nederlandse formatie Brunel en de Chinese boot Dongfeng slechts een kwartiertje.

De boten van Turn the Tide on Plastic en Mapfre zijn nog onderweg. Team Sun Hun Kai/Scallywag en Vestas 11th Hour Racing hebben opgegeven in de monsteretappe langs Kaap Hoorn.

Dongfeng gaat aan kop in het klassement, gevolgd door Mapfre, Brunel en AkzoNobel.