Waarschijnlijk lang zonder sterspeler Odgaard Flinke domper RKC Waalwijk in spannende strijd tegen degradatie

Jens Odgaard Ⓒ ANP Pro Shots

WAALWIJK - RKC Waalwijk, door de ontwikkelingen van het afgelopen weekeinde nog zeker niet veilig in de Eredivisie, moet zijn sterspeler Jens Odgaard een tijdje missen. De 23-jarige Deen scheurde in de wedstrijd tegen PEC Zwolle een spiertje in zijn bovenbeen en komt mogelijk de resterende vier wedstrijden niet meer in actie.