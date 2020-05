Tyson moet Holyfield uitdagen: ’Ik wil geen pestkop zijn’

„Ik heb hem al twee keer verslagen. Dan kun je hem zelf niet meer vragen als tegenstander. Dan zou ik een pestkop zijn. Ik wil geen verhalen horen dat ik alleen maar tegen Mike wil boksen, omdat ik weet dat ik van hem kan winnen”, liet Holyfield weten.

Holyfield en Tyson zijn sinds enige tijd weer in training en de geruchten over een ’rematch’ worden steeds sterker. Op social media circuleerden zelfs al foto’s van een affiche waarop de twee Amerikaanse ex-wereldkampioenen in het zwaargewicht staan afgebeeld, met als datum 11 juli en Diriyah in Saudi-Arabië als plaats van handeling. De officiële bevestiging ontbreekt echter nog altijd. Een deel van de opbrengst zou in elk geval ten goede komen aan de vele slachtoffers van het nieuwe coronavirus in de Verenigde Staten.

„Als hij mij slaat, zal ik hem terugslaan”, verzekerde Holyfield. „Ik word 58 en hij 54, maar als je in goede gezondheid bent en die respecteert door de juiste dingen te doen, heb ik geen enkel bezwaar tegen een nieuw duel tussen ons.”

Evander Holyfield (links) raakt Mike Tyson vol op de kaak. Ⓒ Reuters

Holyfield veroverde tot vier keer toe de wereldtitel bij de zwaargewichten. ’The Champ’ heeft met Tyson nog een oude rekening te vereffenen. Ooit beet ’Iron Mike’ tijdens een wereldtitelgevecht een stukje uit een oor van Holyfield, die in 2014 zijn lange loopbaan beëindigde.

Tyson geldt als een van de beste boksers ooit. Hij had als eerste zwaargewicht de wereldtitels van de WBA, WBC en IBF in bezit en wist ze ook nog te prolongeren. Hij stopte in 2005. Tyson zat jarenlang in de gevangenis vanwege verkrachting.