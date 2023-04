Rasmussen verlengt contract bij Ajax tot medio 2027

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Rasmussen tot 2027 Ajacied

20.31 uur: Christian Rasmussen heeft zijn contract bij Ajax met drie seizoenen verlengd. De 20-jarige Deen is nu tot medio 2027 aan de club uit Amsterdam verbonden.

Rasmussen maakte in 2019 de overstap van FC Nordsjælland naar Ajax. De aanvaller speelde tot dusver 77 duels voor Jong Ajax, waarin hij zestien doelpunten maakte. Rasmussen deed drie keer mee met het eerste elftal van Ajax.

Juventus hoopt op 'beetje geluk' in bekerduel met Inter

19.49 uur: Juventus moet niet alleen goed spelen, maar heeft woensdag ook "een beetje geluk" nodig in de tweede wedstrijd van de halve finale van de Italiaanse beker tegen Inter. Dat zei trainer Massimiliano Allegri, die zijn formatie eerder op eigen veld gelijk zag spelen (1-1) tegen de club uit Milaan.

Vorig seizoen verloor Juventus in de finale van Inter. "We willen iets goedmaken", aldus Allegri. "Daarvoor hebben we overtuiging en daadkracht nodig. Ik verwacht dat mijn spelers dat hebben. Het moet ook een beetje meezitten in dit soort wedstrijden. Dan is alles mogelijk."

In het eerste duel vielen drie rode kaarten. 'Wat dat betreft hoop ik dat het nu wat rustiger blijft", vervolgde de coach. "De belangen zijn groot, dat begrijp ik. Maar aan de andere kant hebben we het wel gewoon over een voetbalwedstrijd. Laten we het niet te gek maken."

Juventus kan beschikken over Paul Pogba, die fit genoeg is om erbij te zijn. Moise Kean echter ontbreekt vanwege een spierblessure.

De andere halve finale gaat donderdag tussen Fiorentina en Cremonese. Fiorentina won de uitwedstrijd met 2-0.

Chelsea rekent dit seizoen niet meer op Mount en James

18.40 uur: Trainer Frank Lampard van Chelsea rekent dit seizoen niet meer op Mason Mount en Reece James. De oud-speler van Vitesse kampt met een bekkenblessure. James staat voorlopig aan de kant met een hamstringblessure.

Chelsea is bezig met een teleurstellend seizoen. De club staat op de elfde plaats van de Premier League en werd vorige week door Real Madrid uitgeschakeld in de Champions League.

Sparta haalt eerste versterking voor volgend seizoen binnen

18.25 uur: Sparta Rotterdam heeft de eerste versterking voor het volgende seizoen binnen. Saïd Bakari komt in de zomer over van RKC Waalwijk. De 28-jarige rechtsback is een contract voor twee jaar overeengekomen.

Bakari is geboren in Frankrijk maar komt uit voor de nationale ploeg van de eilandengroep Comoren. "In Saïd zien we een speler die Sparta verder kan helpen om een stabiele club op het hoogste niveau van Nederland te worden", reageert technisch directeur Gerard Nijkamp op de website van de huidige nummer 5 van de Eredivisie. "Over meerdere seizoenen heeft hij bij RKC laten zien prima mee te kunnen in de Eredivisie."

Arantxa Rus naar hoofdtoernooi van Madrid

18.02 uur: Arantxa Rus heeft zich voor het hoofdtoernooi van het toernooi in Madrid geplaatst. Ze was in haar tweede optreden van de kwalificaties te sterk voor de Duitse Anna-Lena Friedsam: 7-5 6-3. De nummer 107 van de wereldranglijst uit Nederland rekende eerder deze week al af met de Spaanse Carlota Martinez 7-6 (1) 6-4.

Sinds Kiki Bertens is gestopt, is Rus de nummer 1 van Nederland bij de vrouwen. Begin dit jaar bleef ze in de kwalificaties voor de Australian Open in de eerste ronde steken. Rus hoopte daarna vooral op ITF-toernooien genoeg punten bij elkaar te sprokkelen om weer de top 100 in te komen en zich zo rechtstreeks te plaatsen voor grote toernooien. Maar ze won slechts één ITF-titel, in Colombia. Rus wordt daardoor ook niet rechtstreeks toegelaten voor Roland Garros.

Pidcock sluit voorjaar af op mountainbike

15.03 uur: De Britse wielrenner Tom Pidcock is de komende weken op de mountainbike actief. Nadat hij zondag nog als tweede was geëindigd in de voorjaarsklassieker Luik-Bastenaken-Luik, komt hij vrijdag al als mountainbiker in actie in het Franse Guéret. De Brit van Ineos Grenadiers zal daar zowel in een shorttrack- als in een crosscountrywedstrijd uitkomen.

Pidcock is regerend olympisch kampioen mountainbiken en wil zo punten verzamelen in de strijd om kwalificatie voor de Spelen van Parijs 2024. Op 7 mei is hij daarna actief in een mountainbikewedstrijd in het Zwitserse Chur, net als Guéret een wedstrijd uit de op één na hoogste categorie. Op 12 en 14 mei volgt dan deelname aan de eerste wereldbekerwedstrijd van het jaar in het Tsjechische Nove Mesto.

De Franse wereldkampioene mountainbike Pauline Ferrand-Prévot, sinds deze winter ook in dienst bij Ineos Grenadiers, werkt de komende weken hetzelfde programma als Pidcock af.

Dembélé zaterdag na drie maanden terug bij FC Barcelona

14.35 uur: Aanvaller Ousmane Dembélé staat op het punt zijn rentree te maken bij FC Barcelona, na drie maanden blessureleed. Zijn coach Xavi bevestigde dinsdag de terugkeer van de Fransman. Het duel van woensdag met Rayo Vallecano komt nog net te vroeg.

Dembélé viel op 28 januari uit met een dijbeenblessure in de wedstrijd tegen Girona en miste sindsdien zestien duels in alle competities. „Zaterdag is hij terug. Maak je geen zorgen, hij is in perfecte conditie en Andreas is er dan ook weer bij”,doelde Xavi op de Deense verdediger Andreas Christensen die woensdag ook ontbreekt.

Barcelona werd dit kalenderjaar geteisterd door blessures. Zaterdag, in het met 1-0 gewonnen duel met Atlético Madrid, keerden Frenkie de Jong en Pedri al terug in het elftal. Met 11 punten voorsprong op naaste belager Real Madrid is de ploeg van Xavi de soevereine leider in La Liga.

Wielerploeg DSM rekent op Kool en Labous in Vuelta voor vrouwen

13.23 uur: Wielerploeg DSM start maandag met de Française Juliette Labous als kopvrouw in de Ronde van Spanje voor vrouwen, de rittenkoers die vorig jaar werd gewonnen door Annemiek van Vleuten. Met de Nederlandse Charlotte Kool mikt het Nederlandse team daarnaast op dagsucces in de vlakke ritten.

De Vuelta Femenina telt zeven ritten en begint met een ploegentijdrit in Torrevieja. In de slotetappe wordt geklommen naar de bergmeren van Lagos de Covadonga. „Het is een koers met een interessant parcours met heel veel variatie”, zegt ploegleider Albert Timmer. „Voor het klassement concentreren we ons op Juliette, die vorig jaar goede prestaties heeft laten zien. Charlotte is onze vrouw voor de massasprints.”

Labous werd vorig jaar onder meer vierde in de Tour de France. Kool won vroeg in dit jaar twee etappes in de UAE Tour. Esmée Peperkamp en Elise Uijen zijn de andere twee Nederlandse rensters in de ploeg voor de Vuelta.

Van Vleuten start in haar afscheidsjaar opnieuw namens de Spaanse ploeg Movistar.

Real Madrid mist ook doelman Courtois tegen Girona

11.45 uur: Real Madrid neemt het dinsdagavond in de Spaanse voetbalcompetitie op tegen Girona zonder Thibaut Courtois. De doelman verdween op het laatste moment uit de wedstrijdselectie vanwege buikgriep. „Hij reist niet mee met de ploeg”, meldde de club uit de Spaanse hoofdstad. De Oekraïner Andrej Loenin vervangt de Belgische international in het doel.

Real Madrid mist ook aanvaller Karim Benzema en verdediger annex middenvelder Eduardo Camavinga, beiden vanwege fysieke problemen. Ook de al langer geblesseerde Ferland Mendy en David Alaba ontbreken in de selectie van trainer Carlo Ancelotti.

Real Madrid is vrijwel kansloos voor de Spaanse landstitel met een achterstand van 11 punten op koploper FC Barcelona. Wel staat de club uit de hoofdstad volgende maand in de halve finales van de Champions League waarin Manchester City de tegenstander is.

Zware blessure houdt volleybalster Savelkoel uit Oranje

09.27 uur: De volleybalsters van Oranje zullen het komend interlandseizoen moeten doen zonder Fleur Savelkoel. De 27-jarige international heeft in een play-offduel van haar club SC Potsdam een zware knieblessure opgelopen.

Savelkoel liep de blessure vorige week op in een duel met Suhl Thüringen. „Het gebeurde eigenlijk een beetje op een stomme manier, tijdens een verdedigende actie. Ik wilde een omloopbal van de middenspeelster verdedigen. Ik zat laag, mijn rechtervoet gleed weg en mijn knie klapte naar binnen. Het werd zwart voor mijn ogen en ik voelde gelijk dat het mis was”, vertelt ze op de website van volleybalbond Nevobo.

De schade was groot voor de uit Deventer afkomstige passer-loper: Savelkoel heeft haar voorste kruisband afgescheurd, terwijl ook de binnenband van de knie beschadigd is. „Die moet nu eerst helen, voordat ik kan worden geopereerd.” Dat zal in Nederland gebeuren. „Het seizoen zit er hier ook bijna op en dan is het toch wel fijn om in deze situatie thuis te zijn.” Savelkoel was bezig aan haar eerste seizoen bij de Duitse topclub.