Sport kort: zware blessure Oranje-volleybalster Savelkoel

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Zware blessure houdt volleybalster Savelkoel uit Oranje

09.27 uur: De volleybalsters van Oranje zullen het komend interlandseizoen moeten doen zonder Fleur Savelkoel. De 27-jarige international heeft in een play-offduel van haar club SC Potsdam een zware knieblessure opgelopen.

Savelkoel liep de blessure vorige week op in een duel met Suhl Thüringen. „Het gebeurde eigenlijk een beetje op een stomme manier, tijdens een verdedigende actie. Ik wilde een omloopbal van de middenspeelster verdedigen. Ik zat laag, mijn rechtervoet gleed weg en mijn knie klapte naar binnen. Het werd zwart voor mijn ogen en ik voelde gelijk dat het mis was”, vertelt ze op de website van volleybalbond Nevobo.

De schade was groot voor de uit Deventer afkomstige passer-loper: Savelkoel heeft haar voorste kruisband afgescheurd, terwijl ook de binnenband van de knie beschadigd is. „Die moet nu eerst helen, voordat ik kan worden geopereerd.” Dat zal in Nederland gebeuren. „Het seizoen zit er hier ook bijna op en dan is het toch wel fijn om in deze situatie thuis te zijn.” Savelkoel was bezig aan haar eerste seizoen bij de Duitse topclub.