Juventus-bestuurslid hekelt Matthijs de Ligt: ’Spelers zijn loyaler aan hun zaakwaarnemer dan hun club’

Dat heeft niet zozeer te maken met zijn vorm, maar wel met zijn contractsituatie. De Ligt - die bij Juventus nog 2,5 jaar onder contract staat - zou namelijk alweer willen vertrekken. Zijn zaakwaarnemer Mino Raiola zinspeelde in enkel media-optredens al op een transfer van de mandekker en dat is niet in goede aarde gevallen bij onder andere bestuurslid Maurizio Arrivabene.

„Tegenwoordig zijn spelers loyaler aan hun zaakwaarnemer dan aan hun club”, meldt de voormalig baas van Ferrari in een gesprek met DAZN voor de wedstrijd tegen Cagliari op dinsdagavond (2-0). Daarmee doelt hij overigens niet alleen op de oud-Ajacied. Aanvaller Paulo Dybala - contract tot het einde van dit seizoen - zit in eenzelfde soort situatie bij de club.

„De Ligt is een geweldige verdediger, maar hij moet zich richten op zijn eigen werk, dan doen wij het onze”, ging Arrivabene verder. „Het is erg makkelijk om te zeggen dat je echt geeft om de clubkleuren. Wij willen dat ze ons dat gaan bewijzen.”

Toch zijn er ook complimenten voor zowel De Ligt als Dybala. „De optredens van De Ligt zijn uitstekend, dat kan iedereen zien. Dybala heeft de voorbije periode wat problemen gekend, maar als hij speelt, speelt hij goed. We hebben een goede verstandhouding, als het moment daar is, zullen we met hen praten over een langer verblijf, net als met andere spelers.