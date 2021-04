UAE Emirates mag starten in Luik; favoriet Pidcock haakt af

Het was een bewogen week voor UAE Emirates. Bij de ploeg van Tour-winnaar Tadej Pogacar werden nog twee personen positief getest op het coronavirus. Hierdoor werd het team gedwongen een streep te zetten door deelname aan de Waalse Pijl en kon Marc Hirschi zijn titel niet verdedigen.

Renner Diego Ulissi en een staflid legden bij aankomst in België een positieve coronatest af. Dat was opmerkelijk, aangezien de gehele ploeg gevaccineerd is tegen COVID-19. In afwachting van nieuwe testuitslagen verbleef de ploeg tot vrijdag in quarantaine.

Pogacar en zijn team reageerden verontwaardigd op het verbod van de Belgische autoriteiten.„We zijn allemaal negatief getest en toch mogen we niet starten. We hadden valspositieve tests en daarna driemaal een negatieve uitslag”, schreef de Sloveen woensdag op Twitter.

Pogacar geldt met Primoz Roglic (Jumbo-Visma) en Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step) als één van de favorieten voor de zege in Luik-Bastenaken-Luik.

Gevolgen val houden Pidcock uit Luik-Bastenaken-Luik

Slecht nieuws voor Thomas Pidcock. De Britse coureur moet afzien van deelname aan Luik-Bastenaken-Luik. Pidcock kwam woensdag in de Waalse Pijl ten val. En hoewel hij de finish nog als zesde bereikte, houdt de schade die hij onderweg opliep bij een valpartij hem zondag aan de kant. Dat meldt zijn ploeg Ineos Grenadiers.

Pidcock was een van smaakmakers dit voorjaar. Nadat hij het veldritseizoen had afgesloten met de vierde plaats op het WK behaalde de pas 21-jarige Brit ereplaatsen in Kuurne-Brussel-Kuurne (3e) en de Strade Bianche (5e).

Anderhalve week geleden won hij de Brabantse Pijl om vervolgens in de Amstel Gold Race als tweede te eindigen achter Wout van Aert, waarbij het verschil tussen beiden met het blote oog niet waarneembaar was.

Ineos meldt ook goed nieuws: "Tom is aan de beterende hand en zal volgende week in Zwitserland zijn eerste mountainbikewedstrijd van het seizoen rijden."