Twee keer gestaakt, maar FC Utrecht is zeker van play-offs

FC Utrecht is niet alleen zeker van play-off-deelname, zoals steeds de afgelopen jaren, maar weet ook al wie de tegenstander gaat zijn in de eerste ronde. Dat wordt vrijwel zeker Sparta Rotterdam. De dit seizoen verrassend sterk presterende ploeg van trainer Maurice Steijn kan de vijfde plek uit het hoofd zetten met een achterstand van vijf punten op FC Twente, dat bovendien een positief verschil in doelsaldo heeft van zeventien.

De huidige nummer zeven FC Utrecht zou nog wel Sparta van de zesde plek kunnen verdringen in de laatste twee speelrondes, maar dat maakt geen verschil voor het affiche in de play-offs. Het helpt FC Utrecht wel in het zogenaamde tv-geldenklassement, het klassement over de afgelopen tien seizoenen, waarin de ploeg uit de Domstad vrijwel zeker Vitesse gaan verdringen van de vijfde plek.

Flinke dip

Rondom de uitschakeling in de KNVB-beker door Spakenburg kende FC Utrecht een flinke dip, maar het team van Silberbauer heeft zich de afgelopen weken goed hersteld met een reeks van vier zeges in de laatste vijf duels.

Ook tegen RKC kwam FC Utrecht voortvarend uit de startblokken. De thuisploeg was voor rust de sterkere ploeg, maar verzuimde het overwicht om te zetten in goals. De grootste kans was voor topscorer Tasos Douvikas, die een penalty mocht nemen, nadat Sander van de Streek was aangetikt door Shawn Adewoye, maar de topscorer zag zijn inzet gekeerd worden door RKC-doelman Etienne Vaessen. De Bredase goalie is aan een sterk seizoen bezig en heeft de belangstelling gewekt van een hele reeks clubs, onder andere Vitesse en ook PSV en Feyenoord, die in hem een mogelijke tweede doelman zien.

Penalty?

Ook RKC had gehoopt een strafschop te krijgen. De VAR haalde scheidsrechter Ingmar Oostrom naar het scherm, maar die besloot ook na het zien van de beelden de bal niet op de stip te leggen vanwege vasthouden van Bozdogan. De kleine middenvelder, wiens optie gelicht wordt door FC Utrecht, waardoor hij ook komend seizoen te bewonderen is in de Galgenwaard, als hij niet meteen wordt weggekocht, was de sterkste man aan FC Utrecht-zijde. De van een knieblessure herstelde Bozdogan legde mooie staaltjes voetbal op de mat.

Anastasios Douvikas heeft gescoord. Ⓒ Pro Shots

Zo legde de technisch vaardige middenvelder de bal panklaar op het hoofd van Douvikas, maar de goalgetter kopte de bal over. Ook Mike van der Hoorn en Sander van de Streek kregen goede kansen er niet in, zodat het 0-0 stond bij rust.

In de tweede helft wist FC Utrecht alsnog de ban te breken en het was toch weer goudhaantje Douvikas die de score opende met een geplaatst schot. De zeventiende goal van de Griek dit Eredivisieseizoen, die daarmee alleen aan kop van het topscorersklassement is gekomen. De spits is naar verwachting bezig aan zijn laatste wedstrijden in Utrecht, omdat er voor hem veel belangstelling is en hij normaal gesproken niet te houden is voor de subtopper.

Direct op de goal van Douvikas volgde een afkoelingsperiode van een kwartier, omdat bij het vieren van het doelpunt een beker op het veld was gekomen. FC Utrecht-RKC was al het zesde duel dat deze speelronde in het Nederlandse betaald voetbal om deze reden tijdelijk werd gestaakt. Na de hervatting zette RKC aan om de gelijkmaker op het scorebord te krijgen. Michiel Kramer kreeg nog wel een goede kans, maar grote problemen waren er niet voor Vasilis Barkas.

Labyad

In blessuretijd maakte invaller Zakaria Labyad er 2-0 van, waardoor de zege definitief binnen was en FC Utrecht het abonnement op de play-offs voor Europees voetbal met weer een seizoen heeft verlengd. Alleen kwam ook bij het vieren van deze goal een plastic beker op het veld, waardoor de wedstrijd door Oostrom weer werd gestaakt. Volgens de richtlijnen zou de wedstrijd definitief gestaakt moeten worden, maar er stonden nog maar twee minuten blessuretijd op de klok, waardoor scheidsrechter Oostrom na overleg met de lokale autoriteiten en de veiligheidscoördinatoren besloot de resterende speeltijd toch af te laten werken.

Dat werden een opvallende twee minuten, want scheidsrechter Oostrom en de 22 spelers kwamen terug op het veld, maar vervolgens gebeurde er niks meer. De spelers van FC Utrecht en RKC gingen met elkaar staan keuvelen, zo op het eerste oog een statement tegen het staken met nog twee minuten op de klok.