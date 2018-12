Tour start in 2019 in Brussel

Directeur Christian Prudhomme van Tourorganisator ASO lichtte de plannen dinsdag toe in Brussel. Merckx, bijgenaamd 'De Kannibaal', was daarbij eregast. De Brusselaar reed in 1970, 1971, 1972 en 1974 ook in de gele leiderstrui de Champs-Élysées in Parijs op. Hij won een recordaantal van 34 etappes en droeg in totaal 111 dagen het geel.

,,U bent de beste wielrenner ooit. U bent een grote meneer'', loofde Prudhomme de inmiddels 71-jarige Merckx. Bernard Hinault, eveneens vijfvoudig Tourwinnaar en tegenwoordig lid van de organisatie, sprak het Belgische wielericoon eveneens toe. ,,Eddy is altijd mijn idool geweest. Het is een eer om hem deze hommage te geven.''

De burgemeester van Brussel was bijzonder blij met de keuze voor 'zijn' stad. ,,We zullen laten zien dat Brussel meer is dan een bestuurlijk middelpunt'', aldus Yvan Mayeur.

Brussel was in 1958 al eens startplaats van de Tour. Daarna was 'Le Grand Départ' nog drie keer in België: in Charleroi (1975) en tweemaal in Luik (2004 en 2012). De wielerronde begint dit jaar in de Duitse stad Düsseldorf en volgend jaar start de Ronde van Frankrijk vanaf de beruchte Passage du Gois in de Franse streek Vendée.