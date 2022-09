Voormalig Oranje-doelman Piet Schrijvers (75) overleden

Schrijvers geldt als een van de meest markante profvoetballers uit de geschiedenis. Zijn bijnaam Beer van De Meer, vanwege zijn robuuste postuur en brullende stemgeluid ontstaan bij Ajax, was legendarisch. Hij kwam tussen 1963 en 1985 tot maar liefst 632 officiële competitiewedstrijden, 63 Europa Cup-duels en 46 interlands. Tijdens het WK van 1978 veroverde hij een basisplaats, maar door een diepe kniewond moest hij de finale tegen Argentinië aan Jan Jongbloed laten.

Na zijn imposante carrière in de top verdedigde hij nog twee seizoenen het doel van PEC, waar zijn bijnaam werd verhaspeld tot De Bolle van Zwolle.

Bijzonder record

Nog steeds staat er een bijzonder record op zijn naam. De ijzersterke achterhoede van FC Twente kreeg in het seizoen 1971/72 slechts 13 tegendoelpunten te verwerken. Sindsdien is er sprake van de Piet Schrijvers Index wanneer een keeper een tijdje op weg is die prestatie te benaderen. Maar uiteindelijk kwam niemand in de buurt.

In 1983 werd Schrijvers uitgeroepen tot Voetballer van het Jaar van het inmiddels befaamde Telesport-klassement. Later fungeerde hij zelf jarenlang als rapporteur voor deze krant. Daarnaast was hij als (keepers)trainer nog lang actief in het betaalde voetbal, bij onder meer PEC Zwolle, FC Wageningen, TOP Oss, AZ, FC Twente, FC Utrecht, De Graafschap en PSV.

De uitvaart vindt dinsdag in besloten kring plaats.