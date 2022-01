Handballers bereiken hoofdronde EK na thriller: ’Niet vergeten om heel even te feesten’

Oranje doet pas voor de tweede keer mee aan het EK. Twee jaar geleden kwam het team bij zijn debuut niet verder dan de groepsfase en was de zege op Letland het belangrijkste wapenfeit. Op dit EK zijn er al twee overwinningen geboekt en is dus voor het eerst de hoofdronde bereikt. Voor de mannenploeg is dat een nieuwe mijlpaal.

„We mogen heel trots zijn op deze unieke prestatie”, sprak Steins glunderend bij de NOS. „Ik heb ook gezegd tegen de jongens dat ze niet moeten vergeten om heel even te feesten. Hier hebben we jarenlang gezamenlijk keihard voor gewerkt”, vervolgde Steins. „We hebben er met elkaar alles voor over gehad om dit mogelijk te maken. We knokken hard voor elkaar, we doen het als een team. Dit hebben we echt samen gedaan en dat geeft een geweldig gevoel.”

Nederlaag

Oranje wist vooraf precies wat het moest doen, omdat de uitslag van de partij tussen de concurrenten IJsland en gastland Hongarije al bekend was. Door hun derde zege op rij (31-30) waren de IJslanders al zeker van de groepswinst en kon Nederland zich zelfs een nederlaag veroorloven tegen de Portugezen. Als het met niet meer dan 1 doelpunt verschil zou verliezen, was zelfs een vervolg in het toernooi gegarandeerd.

Besmettingen

Die betrekkelijk comfortabele uitgangspositie kwam de ploeg van Richardsson niet slecht uit. Op de wedstrijddag werden drie spelers positief getest op het coronavirus en die moesten per direct in isolatie. De besmette Robin Schoenaker, Jeffrey Boomhouwer en Florent Bourget konden dus niet meedoen tegen Portugal, waardoor de bondscoach maar vijftien spelers tot zijn beschikking had.

„Ik wil de jongens die nu op hun kamer zitten graag nog even bedanken. Ze horen er zeker bij”, zei Steins. „We hebben de hele dag aan hen gedacht. Ik hoop dat sommige jongens alsnog kunnen aansluiten, want die hebben ook alle stappen met ons doorlopen en verdienen het om dit mee te maken. Hopelijk kunnen ze in de komende vier duels weer aansluiten bij ons.”

De vijftien overgebleven mannen toonden tegen Portugal dezelfde gretigheid als in de voorgaande wedstrijden tegen Hongarije (31-28) en IJsland (28-29). Spelmaker Steins verdeelde en heerste op het veld en doelman Bart Ravensbergen hield de ballen op cruciale momenten tegen. Vooral Dani Baijens was op dreef met vijf goals in de eerste helft, waarin Nederland weliswaar 2-0 achter kwam, maar al snel het initiatief overnam en uitliep naar een voorsprong van 17-13 bij rust.

In de tweede helft moest Oranje harder werken dan gewenst. Aanvankelijk consolideerde de ploeg de voorsprong, maar tegen het einde vochten de Portugezen zich terug en kwamen met nog anderhalve minuut op de klok zelfs 31-30 voor. Dankzij treffers van uitblinkers Steins en Smits rolde er toch nog de winst uit.

Frankrijk volgende opponent

Olympisch kampioen Frankrijk is de eerstvolgende tegenstander van Oranje. Die wedstrijd is donderdag in Boedapest. De andere landen die Oranje treft in zijn groep zijn titelverdediger Denemarken, Kroatië en Montenegro. De eerste twee plaatsen zich voor de halve finales.