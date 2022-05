Opnieuw Australische cricketvedette overleden: Andrew Symonds (46) verongelukt

Symonds was een grootheid in de nationale Australische cricketploeg. Hij won twee keer de wereldbeker (in 2003 en 2007). Hij speelde 26 tests (internationale wedstrijden van vijf opeenvolgende dagen) en 198 andere interlands voor Australië.

Hij is de derde grote naam in het Australische cricket die dit jaar is overleden. In maart stierven Shane Warne (52) en Rod Marsh (74), allebei na een hartaanval.