Real Madrid eist antwoorden na chaos Champions League-finale

Real Madrid zegt dat „hulpeloze” supporters het slachtoffer zijn geworden van de ongeregeldheden en wil voor ze opkomen. De Madrilenen willen weten waarom uitgerekend het stadion in Parijs was gekozen voor de wedstrijd. Ook vraagt Real om „antwoorden en uitleg” om vast te kunnen stellen wie er verantwoordelijk was voor het in de steek laten van de supporters, die volgens de club onterecht waren aangevallen.

De wedstrijd in het Stade de France tegen Liverpool liep een enorme vertraging op nadat veel supporters met een vals kaartje of zonder kaartje het stadion binnen wilden komen. De politie zette toen traangas in om de mensen tegen te houden. Daar werd veel kritiek op geuit.

Real won de finale met 1-0.