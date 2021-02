Nu gaan Nederlandse waterpoloërs voor stunt tegen ’angstgegner’ Rusland

Jesse Koopman Ⓒ HH/ANP

Is het logisch dat de Nederlandse waterpoloërs vanavond (19.00 uur) in de laatste poulewedstrijd van het olympisch kwalicatietoernooi de Russen opzij zetten? Dat sowieso niet. Nooit won Oranje van deze opponent, maar met wilskracht en iets meer doeltreffendheid dan in de voorbije dagen zou een surprise mogelijk zijn. „Ik hoop het”, zegt allrounder Jesse Koopman. „Het zou mooi zijn.”