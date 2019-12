Klaasen reageert op slechte relatie met Van Gerwen: ’Ik heb al zeven jaar geboet’

„Op een gegeven moment moet het klaar zijn. Het is zeven jaar geleden en het is toen al veel erger gemaakt dan het was. Omdat iemand de nummer een van de wereld is, wil niet zeggen dat wat hij zegt allemaal de waarheid is”, aldus Klaasen bij RTL7, waar hij donderdagavond als analist aanschoof. Van Gerwen won zaterdagavond in Alexandra Palace moeizaam met 3-1 in sets en liep op de late avond vervolgens compleet leeg over Klaasen. „Ik speelde gewoon niet goed genoeg. Dat heeft ook te maken met ons verleden. Ik heb een hekel aan hem. Ik haat hem. Dat speelt toch parten. Als ik van iemand niet wil verliezen, dan is het van Jelle.”

Gebrouilleerde vrienden

Daar bleef het niet bij. Van Gerwen gaf tekst en uitleg over het feit waarom de vroegere vrienden met elkaar zijn gebrouilleerd. De regerend wereldkampioen verklaarde dat Klaasen in het verleden een foto van zijn geslachtsdeel naar het destijds minderjarige zusje van zijn vrouw Daphne heeft gestuurd. „Dan ga je kapot. Mensen die televisie kijken vinden mij onsportief omdat ik hem geen hand geef. Maar als ze weten wat hij mijn familie heeft aangedaan, begrijpen ze het wel.”

Jelle Klaasen in opperste concentratie tegen Michael van Gerwen. Ⓒ PDC

Van Gerwen vervolgde: „Hij heeft er voor moeten boeten en het is allemaal afgehandeld. Maar dit is heel moeilijk een plekje te geven. We waren de beste vrienden en heel close met elkaar. Nu hebben we een verleden waardoor ik hem tot op het bot niet mag.” Klaasen stelt tegenover RTL7 dat er altijd twee kanten aan een verhaal zitten. „Zij hebben toen hun kant van het verhaal gedaan en ik heb mijn kant gedaan en de rechter heeft toen besloten dat ik niet veroordeeld werd en dat ik geen taakstraf heb hoeven doen. Voor mij is het dan klaar. Ik heb al zeven jaar geboet voor mijn fout. Het moet op een gegeven moment klaar zijn.”

Klaasen kreeg eind 2012 voor het sturen van de naaktfoto’s naar een minderjarig meisje een taakstraf opgelegd van 16 uur en moest daarnaast een schadevergoeding van 400 euro betalen. De toen 28-jarige darter accepteerde die straf en bood daarnaast middels een verklaring zijn excuses aan. Klaasen lijkt die taakstraf dus niet te hebben hoeven uitvoeren, gezien zijn reactie bij RTL7.

Geen hand geven

Dat Van Gerwen hem bij onderlinge ontmoetingen geen hand meer geeft, maakt eigenlijk niet heel veel uit. „Ik begrijp zijn reden wel. Ik hoef hem ook niet per se een hand te geven. Hoe erg hij mij niet mag, dat is wederzijds. Voor mij heeft hij ook alles veel erger gemaakt dan het had hoeven zijn. Als hij er voor open zou staan, zou ik het altijd doen. Als het niet gebeurt, dan lig ik er ook niet van wakker.”

Jelle Klaasen applaudiseert voor Michael van Gerwen. Ⓒ PDC

Dat de verhoudingen tussen Van Gerwen en Klaasen niet meer worden hersteld, is inmiddels meer dan duidelijk. Op sportief vlak baalde Klaasen er vooral van dat hij Van Gerwen naar zijn idee had laten ontsnappen. Zo miste hij te veel opgelegde kansen om de nummer één van de wereld echt pijn te doen. „Voor mijn gevoel heb ik de partij wel echt weggeven, want hij was ook niet op z’n best. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik ging verliezen. Hij redt zichzelf enkele malen goed met een bullfinish. Hij kan op die momenten die dingen doen, waardoor hij natuurlijk wereldkampioen is.”