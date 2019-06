Hopen op herstel

Wilco Kelderman gebruikt de Ronde van Zwitserland vooral om hardheid op te doen met het oog op de Tour de France. Ⓒ EPA

MURTEN - Bij het zien van zijn vijf maanden jonge dochtertje Juul en vrouw Rebecca staat de wereld even stil. Het geluksgevoel dat zijn lijf binnen treedt, verdringt in één klap alle ellende. De blauwe plekken boven zijn rechterknie geven even geen pijnprikkels af, noch de schaafwonden op zijn arm en been. Dan weet Wilco Kelderman wat echt belangrijk is in zijn leven, al staat wielrennen achter zijn familie en vrienden op een goede tweede plaats.