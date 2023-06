Premium Het beste van De Telegraaf

Van de Looi laat Jong Oranje na EK-debacle in scherven achter

Door Mike Verweij

Bondscoach Erwin van de Looi faalt op het EK met Jong Oranje. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Het dienstverband van Erwin van de Looi bij de KNVB is ondanks achttien ongeslagen duels op een rij op een mislukking uitgelopen. Jong Oranje blameerde zich tegen de leeftijdgenoten van Georgië (1-1), werd daardoor al in de groepsfase van het EK uitgeschakeld en kan de Olympische Spelen van Parijs op zijn buik schrijven. De manier waarop het elftal van Van de Looi zich tegen de nummer 78 van de FIFA-ranking in de tweede helft zonder bezieling naar de zege probeerde te breien, was een schande voor het Nederlands voetbal.