Transfer Kökcü naar Benfica zo goed als rond

Een Portugese delegatie zit inmiddels in Nederland rond de tafel om de laatste besprekingen te doen. Benfica’s technisch manager Rui Braz zou onderdeel vormen van het gezelschap en in de regel is hij de man die al details en het papierwerk van topdeals bij zijn club voor zijn rekening neemt.

Kökcü wordt definitief de duurste aankoop in de geschiedenis van Benfica, waar trainer Roger Schmidt grote verwachtingen van hem heeft. De Duitse coach heeft zich sterk gemaakt voor de komst van de man, die hij als de grote architect van de kampioensploeg Feyenoord beschouwt. Vorig seizoen, toen hij nog in dienst was van PSV, keek hij al met bewondering naar de toen nog 21-jarige middenvelder. Het loopvermogen en de technische bagage bij Kökcü maken hem in zijn ogen een Europese topspeler, die nog veel meer kan groeien en voor wie nog grotere clubs zullen komen in de toekomst.

De sportmedia in Portugal brengen het nieuws over de komst van Kökcü groot.

Mega-contract

Benfica heeft alles uit de kast gehaald om Kökcü het naar de zin te maken. Hij krijgt een mega-contract voor Portugese begrippen en gaat de komende vijf jaar miljoenen verdienen in Lissabon. De Portugezen plakken ook meteen een prijskaartje aan hem vast, dat wordt hetzelfde als van de Argentijn Enzo Fernandez die ze nu aan Chelsea hebben verkocht voor 120 miljoen euro.

Benfica wil Kökcü heel snel presenteren, want komende week moet hij afreizen naar Turkije voor interlands in de Nations League met zijn Turkse team. In de afgelopen dagen is er koortsachtig overleg gevoerd op de burelen van zowel Benfica als Feyenoord. Daarbij heeft Feyenoords algemeen directeur Dennis te Kloese duidelijk gemaakt dat over een verkoop voor een eerste bedrag onder de 30 miljoen euro (plus doorverkoop en bonusssen) niet viel te praten.

Orkun Kökcü is de winaar van de Gouden Schoen. Ⓒ BOUWMAN, RENE

Winnaar Gouden Schoen

Kökcü speelde dit seizoen 46 wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij 12 keer scoorde en vijf assists had. Hij werd door een overweldigende meerderheid van alle oud-internationals, die de jury vormen voor de Voetballer van het Jaar, tot winnaar van de Gouden Schoen gekozen. Ook dat maakte indruk in Portugal, waar de fans van Benfica door de media de afgelopen weken al gek zijn gemaakt en beloofd is dat ze een topvoetballer voor het komende Champions League-seizoen gaan krijgen.

Een voordeel voor Feyenoord is dat het in een vroeg stadium kan gaan doorschakelen en de selectie mogelijk tijdig op orde krijgt voor het nieuwe seizoen, waarin het los van het verdedigen van de landstitel ook de Champions League ingaat. Als de club en de speler zouden hebben gewacht op een late transfer naar de Premier League, zoals die met Cody Gakpo vorig jaar overigens op de laatste dag nog mislukte (ging uiteindelijk pas in de winter weg), zou Feyenoord geen mogelijkheid meer hebben om nog goede vervanging te zoeken. En dan zou Feyenoord in een laat stadium met de rug tegen de muur staan en mogelijk ook gedwongen worden om woekerprijzen te betalen op het laatste moment.