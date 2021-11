AZ na remise als groepswinnaar naar tweede ronde Conference League

En dat was voldoende om de groepswinst op te eisen, waardoor in het nieuwe kalenderjaar de tussenronde mag worden overgeslagen door de Alkmaarders.

De start in Jablonec was niet al te best, want al binnen tien minuten keek AZ tegen een achterstand aan. En dat mocht doelman Peter Vindahl Jensen zich aanrekenen. De in de zomer aangetrokken goalie verkeek zich compleet op een doorkopbal van Milos Kratochvil. De inzet van de middenvelder leek houdbaar, maar was de AZ-goalie toch te machtig.

Bekijk ook: De spitsentrainingen met Robin van Persie betalen zich uit voor Cyriel Dessers

AZ deelde aanvallend speldeprikjes uit via een schot van Hakon Evjen (naast) en een voorzet van Aslak Witry, die door Vangelis Pavlidis net niet binnengelopen kon worden. Nadat een pegel van Jordy Clasie niet ver voor rust in het Tsjechische strafschopgebied smoorde, bracht Evjen vlak voor de thee de gelijkmaker op zijn naam. Na goed voorbereidend werk van Pavlidis kapte Evjen zich vrij en schoot hard in de korte hoek raak.

Aanslag

Tien minuten na rust had AZ eigenlijk met een man meer moeten komen te staan, toen Jaroslav Zeleny voor een aanslag op Evjen geen rood, maar geel te zien kreeg. Jablonec was echter niet bij machte om AZ op het scorebord in de problemen te brengen, ondanks het feit dat concurrent Randers op voorsprong was gekomen tegen CFR Cluj in de andere wedstrijd.

Clasie schoot nog een keer hard over met links, terwijl Dani de Wit al struikelend er niet in slaagde om de bal in het Tsjechische doel te knallen. Voor de eindstand maakte het niet meer uit, AZ gaat als groepswinnaar naar de tweede ronde van de Conference League.