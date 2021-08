Jan Blokhuijsen maakt excuses na weigeren mondkapje bij dopingtest in eigen huis

„Het klopt dat ik tijdens de dopingtest heb aangegeven dat ik het overdreven vond om in mijn eigen huis een mondkapje te moeten dragen”, aldus de 32-jarige Blokhuijsen in een reactie.

De Europees kampioen allround van 2014 benadrukt dat hij en de controleur tijdens de test anderhalve meter afstand van elkaar hielden en dat hijzelf geen klachten had. Hij was die week zelfs nog negatief getest op corona. „Bovendien droeg de dopingcontroleur al een mondkapje en was hij gevaccineerd.”

Toch vindt Blokhuijsen dat hij op een andere manier had moeten omgaan met de situatie. „Ik heb mij onvoldoende gerealiseerd dat ik dit gezien de ISU regels niet had mogen weigeren en dat de controleur zich mogelijk onveilig heeft gevoeld. Mijn weigering betekent niet dat ik corona en de bijbehorende maatregelen niet zeer serieus neem. Achteraf had ik het anders moeten aanpakken. Ik accepteer de officiële waarschuwing van de ISU en zal dit soort zaken in de toekomst anders aanpakken.”