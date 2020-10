Michael van Gerwen kent zijn opdracht: ’Ik kan me geen fouten veroorloven’

Michael van Gerwen wist hij EK darts in het verleden al vier keer te winnen. Ⓒ PDC

De eerste horde op het EK darts is door Michael van Gerwen op overtuigende wijze genomen. In Darius Labanauskas vond de drievoudig wereldkampioen een tegenstander die hem zeker uitdaagde, maar de 6-1 overwinning was meer dan verdiend. „Ik heb een uitstekende wedstrijd gespeeld”, luidde de conclusie van Van Gerwen.