Zeker zes doden in Kameroen rondom achtste finale Afrika Cup tegen de Comoren

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Amsterdam - In Kameroen zijn er zeker zes mensen om het leven gekomen bij de achtste finale van de Afrika Cup tussen het thuisland en de Comoren (2-1). Een official in het land meldt aan het AP dat ze in het gedrang rondom het stadion omgekomen zijn.