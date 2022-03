Sport kort: handbalster Lynn Knippenborg stopt als international

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Schaker Karjakin geschorst voor steunbetuigingen Poetin

15:30 uur De Russische schaker Sergej Karjakin is met onmiddellijke ingang voor zes maanden geschorst. De internationale schaakfederatie FIDE straft de grootmeester voor zijn berichten op Twitter, waarin hij begrip toonde voor zijn president Vladimir Poetin en de oorlog die Rusland in Oekraïne is begonnen.

„Ik betuig u, onze opperbevelhebber, mijn volledige steun bij het beschermen van de belangen van Rusland”, schreef hij onder meer over Poetin. De 32-jarige Karjakin bejubelde in 2014 ook al de annexatie van de Krim door Rusland.

Karjakin is geboren op de Krim en schaakte tot 2009 voor Oekraïne. Hij was in 2016 de uitdager van wereldkampioen Magnus Carlsen.

Handbalster Knippenborg beëindigt interlandloopbaan

14:51 uur Handbalster Lynn Knippenborg (30) heeft besloten haar interlandloopbaan te beëindigen. Ze kwam 114 keer uit voor Oranje en ze kwam 137 keer tot scoren.

Knippenborg pakte met het Nederlands team zilver op het WK van 2015 in Denemarken. Twee jaar later werd ze met Oranje derde op het WK in Duitsland. Op het WK van 2019 in Japan, waar Nederland wereldkampioen werd, ontbrak ze in de selectie.

„Persoonlijk ben ik gegroeid en ik heb er mooie vriendschappen aan overgehouden die voor het leven zijn”, aldus Knippenborg. „Het heeft mij veel gebracht. Het hoogtepunt was voor mij de eerste medaille die we wonnen in Denemarken. Het was niet verwacht, maar wij hadden daar jarenlang naar toegewerkt. Dat alles dan op zijn plek valt is het mooiste moment uit mijn interlandcarrière.”

In december 2021 speelde Knippenborg voor het laatst in Oranje.

Tsjechië mist Schick in play-offs tegen Zweden voor WK

14:32 uur Patrik Schick mist donderdag het duel van Tsjechië met Zweden in de play-offs voor deelname aan het WK van eind dit jaar in Qatar. De aanvaller van Bayer Leverkusen is niet op tijd hersteld van een kuitblessure die hij vorig maand in een duel met Mainz opliep.

De 26-jarige Schick maakte dit seizoen al twintig competitietreffers voor Leverkusen in de Bundesliga. Hij heeft de training inmiddels hervat, maar het duel in het Zweedse Solna komt nog te vroeg voor hem. „We zullen hem erg missen ”, reageerde bondscoach Jaroslav Silhavy van Tsjechië op het nieuws over zijn spits.

De winnaar van het duel tussen Tsjechië en Zweden speelt op 29 maart tegen Polen om een ticket voor het WK.

Betrapte Russische atlete Lasjmanova moet olympisch goud afstaan

14:21 uur De Russische atlete Jelena Lasjmanova is voor twee jaar geschorst en moet haar op de Olympische Spelen van Londen 2012 veroverde gouden medaille op de 20 kilometer snelwandelen inleveren. Dat heeft de Atletiek Integriteitsunie (AIU) maandag bekendgemaakt. Lasjmanova versloeg in Londen haar landgenote Olga Kaniskina, die eerder al haar zilveren plak wegens doping moest afstaan. Lasjmanova raakt ook haar in 2013 veroverde wereldtitel kwijt.

De AIU zei dat bewijs was geleverd door het Laboratory Information Management System (LIMS) en Richard McLaren, die het onderzoek leidde naar een door de Russische overheid ondersteund dopingsysteem. Haar resultaten in de periode tussen 18 februari 2012 en 3 januari 2014 verdwijnen uit de boeken. Lasjmanova was eerder al voorlopig geschorst. Ze werd gecoacht door Viktor Tsjegin, die in 2016 voor het leven werd geschorst als een van de hoofdrolspelers in het Russische dopingschandaal.

Zaalvoetballers oefenen tweemaal tegen Georgië

14:02 uur De Nederlandse zaalvoetballers spelen op zondag 10 april en maandag 11 april twee oefenduels met Georgië. Oranje ontvangt de kwartfinalist van het afgelopen EK eerst in de Sporthallen Zuid van Amsterdam. De tweede wedstrijd is op de KNVB Campus in Zeist.

Georgië verloor in de kwartfinale van het EK in Nederland van de latere finalist Rusland. Oranje strandde in de groepsfase.

Verdediger Van Hintum bezig aan laatste seizoen bij FC Groningen

13:54 uur FC Groningen neemt aan het einde van het seizoen afscheid van Bart van Hintum. Het contract van de 35-jarige verdediger loopt af en de noordelijke Eredivisionist heeft besloten hem geen nieuw contractvoorstel te doen. Van Hintum stond ook dit seizoen vrijwel altijd in de basis van de ploeg van de eveneens vertrekkende trainer Danny Buijs.

Van Hintum kwam in 2019 transfervrij over van Heracles Almelo. Daarvoor voetbalde de linksbenige verdediger bij TOP Oss, FC Dordrecht, PEC Zwolle en het Turkse Gaziantepspor. „Bart is een op-en-top prof en ondanks zijn gevorderde leeftijd nog steeds fysiek in uitstekende conditie”, stelt technisch directeur Mark-Jan Fledderus. „Wij moeten nu echter over dit seizoen heen kijken en denken dat zijn rol volgend seizoen anders zou gaan worden.”

Van Hintum zegt „teleurgesteld” te zijn over het besluit. „Ik had graag nog een jaar door willen gaan bij FC Groningen. Met het oog op de toekomst was het voor mij belangrijk om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen, zodat ik keuzes kan gaan maken. Die duidelijkheid is er nu.”

Ewan mist ook Gent-Wevelgem door ziekte

12.43 uur: De Australische wielrenner Caleb Ewan neemt niet deel aan Gent-Wevelgem, een koers uit de WorldTour die zondag wordt verreden. Zijn ploeg Lotto-Soudal meldt dat de rappe sprinter nog niet hersteld is van een buikgriep. Die hield hem al uit Milaan-Sanremo, de voorjaarsklassieker waar hij tot de favorieten behoorde.

Ewan (27) mist woensdag ook al de Minerva Classic Brugge-De Panne. Voor zijn fysieke tegenslag had de Australiër dit jaar al drie overwinningen geboekt. Hij won ritten in de Ronde van Saudi-Arabië, de Ronde van de Var en Tirreno-Adriatico. Bij zijn eerste optreden op Belgische wegen, eind februari in Kuurne-Brussel-Kuurne, werd Ewan tweede achter de Nederlander Fabio Jakobsen.

Lakers verder onder druk in strijd om play-offs

07.45 uur: Los Angeles Lakers heeft de concurrentie in de strijd om een plaats in de play-offs van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA zondag zien winnen. San Antonio Spurs won met 110-108 bij Golden State Warriors, dat de geblesseerde superster Stephen Curry miste. New Orleans Pelicans passeerde de Lakers zelfs door een 117-112-overwinning bij Atlanta Hawks. De ploeg uit LA kwam zelf niet in actie.

LA Lakers staat nu tiende in de Western Conference, een plaats die nog net recht geeft op deelname aan de barrage voor een plaats in de play-offs. San Antonio is de nummer 11. De beste zes teams uit een divisie plaatsen zich rechtstreeks. Voor de nummers 7 tot en met 10 is er een tussenronde. Voor de andere teams zit het seizoen er na het reguliere seizoen op.

Phoenix Suns, veruit het best presterende team dit seizoen, won voor de 58e keer. Ditmaal versloeg de koploper uit de Western Conference Sacramento Kings, wel na verlenging: 127-124.