Sport kort: nipte zege voor San Antonio Spurs in NBA tegen Curry-loze Warriors

Lakers verder onder druk in strijd om play-offs

07.45 uur: Los Angeles Lakers heeft de concurrentie in de strijd om een plaats in de play-offs van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA zondag zien winnen. San Antonio Spurs won met 110-108 bij Golden State Warriors, dat de geblesseerde superster Stephen Curry miste. New Orleans Pelicans passeerde de Lakers zelfs door een 117-112-overwinning bij Atlanta Hawks. De ploeg uit LA kwam zelf niet in actie.

LA Lakers staat nu tiende in de Western Conference, een plaats die nog net recht geeft op deelname aan de barrage voor een plaats in de play-offs. San Antonio is de nummer 11. De beste zes teams uit een divisie plaatsen zich rechtstreeks. Voor de nummers 7 tot en met 10 is er een tussenronde. Voor de andere teams zit het seizoen er na het reguliere seizoen op.

Phoenix Suns, veruit het best presterende team dit seizoen, won voor de 58e keer. Ditmaal versloeg de koploper uit de Western Conference Sacramento Kings, wel na verlenging: 127-124.