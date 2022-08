Schitterende vrije trap Duarte niet genoeg voor winst FC Groningen

Na een weifelende start vorige week bij zijn debuut begon Jasper Cillessen bij zijn rentree in De Goffert een stuk sterker. Na amper tien minuten had hij al een uitstekende redding in huis op een inzet van Paulos Abraham. Ook die andere veelbesproken NEC-aanwinst liet zich een keer positief opmerken. Oussama Tannane testte van afstand Michael Verrips.

De gevaarlijkste man van de hele eerste helft was echter Mikkel Duelund. De Deen van de thuisploeg loste al vroeg in de wedstrijd een schot dat rakelings naast ging en dwong met een kopbal van dichtbij na een halfuur Verrips tot een knappe redding. Enkele minuten voor rust had hij nog een grote mogelijkheid, alleen schoot hij gehaast en naast.

Net zoals in de eerste helft was ook na rust de eerste grote kans voor Abraham. De aanvaller werd goed vrijgespeeld, maar wist Cillessen niet te verrassen in de korte hoek. Aan de andere kant was Pedro Marques gevaarlijk na een slechte pass van Tomas Suslov, maar hij schoot recht door het midden.

Dat deed Laros Duarte niet. Hij schoot een kwartier voor tijd op schitterende wijze een vrije trap in kruising, waarbij Cillessen kansloos was. NEC leek niet echt in staat om er een slotoffensief uit te persen, maar even voor tijd was het toch raak. Invaller Ibrahim Cissoko prikte de bal in de verre hoek. Groningen had diep in blessuretijd alsnog kunnen winnen, maar de poging van Jorgen Strand Larsen in de korte hoek miste kracht.