VIDEO Pierre Gasly witheet na bizar moment op Suzuka

„Wat is dit!? Wat doet deze wagen op de baan?”, foeterde een withete Gasly over de boordradio. „Ik reed er net langs. Dit is onacceptabel. Zeker na wat er hier eerder is gebeurd. Ik kan hier met mijn hoofd echt niet bij.”

Gasly was echt ziedend: „I could have f**** killed myself.”

Bekijk hieronder de beelden:

Jules Bianchi liet in 2015 het leven nadat hij een jaar eerder op Suzuka keihard in botsing kwam met een takelwagen. De Fransman, destijds rijdend voor Marussia, spinde in natte omstandigheden van de baan en knalde vervolgens op een takelwagen, die langs een grindbak in de weer was om een andere auto weg te halen. De coureur liep daarbij ernstige hersenschade op, die hem uiteindelijk na een lange coma fataal werd.

Senna en Hubert

Voordat Bianchi het leven liet was het ongeval van Ayrton Senna in 1994 op Imola het laatste dodelijke ongeluk in de Formule 1. In 2019 viel op Spa de laatste dode te betreuren tijdens een Formule 1-raceweekeinde. Op het Belgische verongelukte F2-rijder Antoine Hubert, een goede vriend van Gasly.

De natte openingsfase van de GP van Japan werd zondag ontsierd door crashes. Carlos Sainz was een van de uitvallers, waarna eerst de safety car de baan werd opgestuurd en later de rode vlag werd uitgehangen.