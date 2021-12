Elftal van de Week: ’Ook Winston Bogarde vindt Perr Schuurs topper’

Doel

„Mattijs Branderhorst staat op doel, omdat hij uit bij Go Ahead zeker in de tweede helft een aantal echt belangrijke reddingen heeft verricht”, aldus de drievoudig international. „Toen kregen ze het echt een stuk lastiger, maar stond hij er wel.”

Defensie

„Phillipp Mwene is natuurlijk de rechtsback. Hij was vanuit zijn kracht echt vaak dreigend over de rechterkant en won zijn duels. Met de penalty die hij meekreeg, kwam hij goed door. Zijn goal, bijna vanaf de achterlijn, was natuurlijk schitterend, zo onderkant lat. Daarmee had hij een groot aandeel in de winst van PSV op RKC.”

Blinker kon weinig genieten van De Klassieker, maar zag dat de (vroeg) gewijzigde defensie van Ajax niets weggaf. „Perr Schuurs staat rechts centraal, want hij was één van de weinigen die zijn niveau haalde. Hij heeft oog voor de diepte, met splijtende passes of naar de zijkant. Op een volwassen manier heeft hij ook veel duels gewonnen. Ik weet van Winston Bogarde (assistent van Erik ten Hag, red.), dat hij veel met Schuurs bezig is en hem echt óók een topper vindt. Dat liet-ie tegen Feyenoord zien.”

„Daley Blind staat naast hem, omdat ik het vooral knap vind hoe hij in zo’n grote wedstrijd weer zó makkelijk van positie wisselt. Hij bleef vrij simpel overeind en was ongeveer de enige waarbij de passnauwkeurigheid heel hoog lag. Met Schuurs samen heeft hij eigenlijk niets weggegeven en het is mooi hoe hij altijd de rust bewaart in benauwde situaties, zoals hij ook tegen Feyenoord even uit de drukte draaide en weer door voetbalde.”

„Mica Pinto van Sparta is de linksback, al kwamen er een aantal in aanmerking. Maar Pinto was voor een linksback van Sparta ook aanvallend heel dreigend tegen Vitesse, met twee heel sterke assists waardoor het nog 2-2 werd.”

Middenveld

„Michal Sadilek staat op het middenveld. Verhuurd door PSV aan FC Twente en dan zie je dat hij daar heel veel waarde kan hebben. Hij heeft een enorme verbetenheid in zich, wint de meeste van zijn duels en dat is echt zijn kracht. Hij heeft daarbij ook gewoon een goede pass en trap in zijn linkerbeen.”

„Dani de Wit is zo’n middenvelder die veel voor de goal verschijnt met zijn loopacties en de 1-0 tegen Willem II was daar weer een voorbeeld van. Hij heeft de combinatie van het enorm fel en vervelend voor een tegenstander kunnen zijn in de duels bij het drukzetten, plus het gevoel voor diepte en daarbij ook nog scorend vermogen. Dat is heel waardevol.”

Aanval

„Sven Mijnans vind ik sowieso een heel interessante speler en is voor nu mijn speler van de week. Vooral omdat hij op zijn 18e, nog geen drie jaar geleden, pas is weggeplukt bij de amateurs van Spijkenisse. Hij brengt heel veel energie, niet alleen aanvallend, maar óók verdedigend kan hij dat opbrengen. Hij gaat, gezien zijn twee goals tegen Vitesse, nu ook scoren. Geleidelijk aan lijkt hij een steeds belangrijkere speler voor Sparta te worden.”

Sven Mijnans viert de late gelijkmaker tegen Vitesse met doelman Maduka Okoye. Ⓒ ANP/HH

„Yorbe Vertessen heeft, naast snelheid, voldoende overzicht en scorend vermogen. De eerste goal was fantastisch, in de bovenhoek met zijn verkeerde been. Technisch heel goed, omdat hij kon inhouden met zijn mindere linker. Als de tweede goal bewust was op deze manier, was het er één met heel veel gevoel.”

„Henk Veerman vind ik een mooie Eredivisie-speler. Hij kreeg de laatste tijd wat kritiek, maar beslist wel even mooi de ’Klassieker van het Noorden’ met twee goals tegen Cambuur. En dat met ongeveer de minste balcontacten van iedereen.”

„Als je in zo’n korte tijd zó beslissend bent als Albert Gudmundsson met drie goals: dat is kwaliteit en dan verdien je deze plek. Want die penalty tel ik mee. Hij oogde héél scherp. Zijn rendement had hij voor op Jesper Karlsson, van wie ik vind dat hij met heel veel zelfvertrouwen speelt. Hij eist vrije trappen op en raakte er twee keer de lat mee. Het laat zien dat hij verder is en stappen maakt, alleen een goal ontbrak.”