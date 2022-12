’Enfant terrible’ Kyrgios laat team weer in de steek: ’Hij wil gewoon vakantie’

De 27-jarige Australiër heeft op het laatste moment afgezegd voor de United Cup, de nieuwe prestigieuze tenniscompetitie voor landenteams in Australië, waar zowel de beste mannen en de beste vrouwen in actie treden. Die verrassende terugtrekking roept gemengde reacties op.

Vooral zijn timing deed wenkbrauwen fronsen. Normaal zou Kyrgios het donderdagochtend om 9 uur Nederlandse tijd opnemen tegen Cameron Norrie, maar onder die boeiende confrontatie mag nu een streep getrokken worden. Amper één uur voor de persconferentie van de Australische ploeg nam Kyrgios het besluit. Alex De Minaur zal hem vervangen.

Lucratief

Kyrgios zou vorige week tijdens de exhibitiewedstrijd van de World Tennis League in Dubai een enkelblessure opgelopen hebben. De blessure was niet ernstig, maar uit voorzorg heeft Kyrgios zich nu toch teruggetrokken uit de United Cup. Althans, dat is wat klinkt uit het kamp van de Australiër.

Kyrgios heeft echter zijn status niet mee wat geloofwaardigheid betreft. Het is al de tweede keer in korte tijd dat de huidige nummer 22 van de wereld een belangrijke landenwedstrijd aan zich voorbij laat gaan. Eerder deze maand liet Kyrgios ook al de Davis Cup schieten om in Saoedi-Arabie een lucratief toernooi te gaan spelen en zo de nodige dollars op te strijken.

Van de vakantie genieten

Teamkapitein van Australië, Samantha Stosur, onthulde dat ze Kyrgios niet meer had gesproken sinds de beslissing bekend was gemaakt. „We zijn er letterlijk 10 minuten geleden achter gekomen, dus het is nieuws voor ons allemaal”, liet Stosur weten. „Maar we gaan nu gewoon door. We zijn wel allemaal blij om hier te zijn en willen scoren. Hij mag genieten van een verdiende vakantie”, sneerde ze toch indirect richting haar landgenoot.

Toch maakt ze zich geen zorgen. „Wat de mannen betreft, zijn we nog steeds in goede handen. Ik maak me geen zorgen dat onze kansen zojuist enorm zijn afgenomen of iets dergelijks.”

Vakantiegrap

Ook Stefanos Tsitsipas, die zelf in actie komt voor het Griekse team, heeft al gereageerd op de opvallende afzegging. „Ik ben allesbehalve verbaasd. Ik hoop dat hij van zijn vakantie geniet!”, zo gelooft de Griek duidelijk niets van de blessure van de Australiër. Het is algemeen bekend dat de Griekse nummer 1 Kyrgios niet kan uitstaan. In het verleden beschuldigde hij de Wimbledon-finalist onder andere al een pestkop te zijn.

De United Cup gaat donderdag 29 december van start, de finale vindt plaats op 8 januari.

Bron: Het Nieuwsblad