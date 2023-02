Gelijkspel zonder doelpunten in Rotterdam RKC laat bij Excelsior kans op derde zege op een rij liggen

Excelsior en RKC kwamen niet tot scoren. Ⓒ ProShots

RKC Waalwijk is het niet gelukt voor de derde keer op rij te winnen in de Eredivisie. De Brabanders kwamen in Rotterdam bij Excelsior niet verder dan een gelijkspel: 0-0.