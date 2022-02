Nadine Visser snelt meteen naar winst in Düsseldorf

De Europees indoorkampioene van 2019 en 2021 kampte bij de start van het seizoen aanvankelijk met wat hamstringsklachten, maar lijkt op tijd fit voor de wereldkampioenschappen indoor die van 18 tot en met 20 maart in Belgrado worden gehouden. Op de laatste WK Indoor in 2018 in Birmingham werd de 27-jarige atlete nog derde, vorig jaar scherpte ze haar persoonlijk record bovendien aan naar 7.77.

,,Ik ben blij hiermee”, reageert Vissers’ coach Bart Bennema vanuit Düsseldorf. ,,In de serie kwam ze niet goed uit de blokken, maar in de finale ging dit stukken beter. Zo je seizoen openen is okay, keurig.” En over haar lichte klachten. ,,Daardoor is ze een paar weken later gestart, maar beter laat dan nooit.” Bennema wil Visser de komende tijd laten werken aan haar snelheid. ,,Zodat ze straks snel genoeg is op de WK Indoor.

Samuel Chapple verrast met WK Indoorlimiet 800 meter

In Omnisport Apeldoorn werden ook vandaag weer extra onderdelen toegevoegd aan de NK Indoor voor Junioren, zoals een seniorenrace over 800 meter. Daarin verraste de 23-jarige Samuel Chapple met een toptijd van 1.46.61, sneller dan de Atletiekunie-limiet van 1.46.70. Eerder wist Tony van Diepen zich ook al te kwalificeren op deze afstand.

Menno Vloon vliegt weer hoog

In het Franse Clermont-Ferrand liet polsstokhoogspringer Menno Vloon zien in aanloop naar Belgrado al weer in uitstekende vorm te verkeren. Hij won de internationale All Star Perche Meet met een hoogte van 5,87 meter, zijn tweede prestatie ooit na zijn Nederlands record van 5,96 meter uit 2021.