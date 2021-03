FA Cup: Hakim Ziyech scoort weer, exit Donny van de Beek met ManU

De Marokkaans international begon overigens niet in de basis en zag vanaf de bank hoe een fors gewijzigd elftal halverwege de eerste helft op voorsprong kwam via een eigen goal van Oliver Norwood. Ruim een kwartier voor tijd kwam Ziyech in het veld en vlak voor het sluiten van de markt bepaalde hij de eindstand. Na een knappe aanname rondde hij met links af.

Donny van de Beek

Ook Leicester City wist zich bij de laatste vier te scharen. Mede dankzij twee treffers van Kelechi Promise Iheanachoof won de ploeg in eigen huis van Manchester United: 3-1. Het is voor het eerst sinds 1982 dat Leicester de halve finales van de FA Cup bereikt. Daarin wacht Southampton.

Bij de mancunians was er weer een basisplaats weggelegd voor Donny van de Beek. De middenvelder, die hersteld was van een enkelblessure, was afgelopen donderdag tegen AC Milan al bij de selectie, maar bleef toen op de bank.

Na ruim een uur spelen werd Van de Beek weer na de kant gehaald. Zijn belangrijkste wapenfeit was de assist op Mason Greenwood die de 1-1 scoorde.

Premier League

In de Premier League stond er, ondanks het uitgeklede competitieschema vanwege het bekervoetbal, een Londense derby op het programma. Arsenal begon dramatisch op bezoek bij West Ham United en keek na een ruim halfuur al tegen een 3-0 achterstand aan.

Jesse Lindgard, Jarred Brown en Tomas Soucek maakten de treffers. Soucek maakte even later nog een treffer, maar deed dat in zijn eigen goal, waardoor de wedstrijd weer spannend werd.

Arsenal werd na de pauze nog beter in het zadel geholpen door weer een eigen goal van Craig Dawson. Uiteindelijk maakten The Gunners wel zelf de 3-3. Alexandre Lacazette zorgde ervoor dat de stadsstrijd onbeslist eindigde.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Premier League