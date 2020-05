Zes Premier League-clubs willen degradatie schrappen

Volgens de Engelse krant Daily Mirror hebben Norwich City, Aston Villa, Bournemouth, Watford, West Ham United en Brighton & Hove Albion dat standpunt ingenomen. De twintig ploegen uit de Premier League vergaderen maandag weer over Project Restart, zoals de plannen voor hervatting van het seizoen worden genoemd.

Bekijk ook: Watford wil Premier League niet op neutraal terrein afmaken

Vooral vanwege financiële belangen is de Engelse clubs er veel aan gelegen om de competitie ondanks de coronacrisis af te maken. Ze hopen in juni weer te kunnen gaan voetballen, zonder publiek. De voornaamste optie die op tafel ligt is om de 92 resterende wedstrijden in enkele ’neutrale’ stadions te spelen.

Lang niet alle clubs zien dat echter zitten. De nummers 15 tot en met 20 van de ranglijst willen daarmee toch akkoord gaan, mits er dit seizoen geen degradatie plaatsvindt. Normaal gesproken degraderen de onderste drie.

„Natuurlijk moeten we allemaal bereid zijn tot compromissen”, zei algemeen directeur Paul Barber van Brighton onlangs. „Maar op dit punt in het seizoen duels op neutraal terrein spelen, tast in onze ogen de integriteit van de competitie aan.”

Bij Brighton & Hove Albion, de club van Oranje-international Davy Pröpper, zijn inmiddels drie spelers besmet met het coronavirus. „Dat baart ons zorgen”, zegt Barber. „Ondanks alle maatregelen die we de laatste weken hebben genomen, is er zaterdag weer een speler positief getest.” Technisch directeur Dan Ashworth benadrukt dat de veiligheid van de spelers voorop staat. „Totdat er een vaccin is gevonden, is niemand helemaal veilig. Het gaat erom hoeveel risico de spelers bereid zijn om te lopen.”