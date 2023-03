Politie weigert fans Cambuur en Groningen te begeleiden vanwege vermeende bedreigingen

Als resultaat hiervan heeft burgemeester Jeroen Dijsselbloem van de gemeente Eindhoven supporters van SC Cambuur de toegang ontzegd bij de wedstrijd PSV-SC Cambuur van komende zondag.

,,Ik wil in Eindhoven geen supporters ontvangen die zich zó misdragen dat politieagenten hun werk niet meer kunnen doen. Zolang deze situatie in Noord-Nederland niet is opgelost, ontvangen wij in onze stad geen supporters van deze clubs”, laat Dijsselbloem weten in een statement.

Het fenomeen uitsupporters komt steeds meer onder druk te staan in de Eredivisie. Al sinds jaar en dag zijn uitfansvan Ajax en Feyenoord niet welkom bij de Klassieker, de aanhang van PSV kan niet meer naar de wedstrijden in Amsterdam en de Gelderse derby is recent zonder uitfans afgewerkt.