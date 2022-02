Dylan Groenewegen pakt met zege in slotetappe dubbelslag in Saoedi-Arabië

Groenewegen had donderdag ook al de derde etappe gewonnen. Dat was de eerste zege voor zijn nieuwe ploeg. „Luka Mezgec bracht me perfect in positie. Het is mooi dat ik het weer kan afmaken dankzij het werk van de hele ploeg. We leren snel met twee uit drie bij de massasprints hier”, vertelde Groenewegen, wiens volgende wedstrijd de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten is.

Ook in de derde etappe was het raak voor Groenewegen, die sterk begonnen is aan zijn dienstverband bij Team BikeExchange. Ⓒ HH/ANP

De jonge Belg Maxim van Gils won het klassement van de vijfdaagse rittenkoers in het Midden-Oosten. De 22-jarige renner van Lotto-Soudal veroverde op de voorlaatste dag de leiderstrui en gaf deze vervolgens niet meer uit handen. Van Poppel, rijdend voor team Bora-hansgrohe, is met een vijde plek in het eindklassement de hoogstgeklasseerde Nederlander geworden.