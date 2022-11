Handbalvrouwen zonder geschorste aanvoerder Kelly Dulfer tegen Spanje

Voetbal

Bal bij clubleiding Ajax na drama in Emmen: is Schreuder te handhaven?

Het is een grote crisis bij Ajax. Het elftal van Alfred Schreuder blameerde zich op bezoek bij het dappere FC Emmen (3-3), waardoor de Amsterdammers een nog grotere achterstand op PSV en Feyenoord oplopen. Het is zeer de vraag of de trainer het tij nog kan keren. De eerste seizoenshelft was een dikk...