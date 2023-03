Wevers turnt stabiele balkoefening bij EK-kwalificatie in Rotterdam

Door onze Telesportredactie

Sanne Wevers Ⓒ ANP/HH

Sanne Wevers heeft bij de eerste kwalificatie voor de EK turnen een stabiele balkoefening geturnd. In haar eerste wedstrijd sinds de Olympische Spelen van Tokio leverde dat haar 14,133 punten op. Daarmee voldeed ze ook aan de gestelde EK-richtscore van 13,500 punten. De olympisch balkkampioene van 2016 kwam in Rotterdam alleen in actie op balk. Tisha Volleman was tijdens het kwalificatiemoment de beste in de meerkamp.